Латвия передала Украине оборудование для восстановления энергосистемы

Какую помощь Украина получила от Латвии

Украина получила:

трансформатор ТС-250000/330 мощностью 250 МВА, ранее использовавшийся на Рижской ГЭС,

компрессор сжатого воздуха GR110,

60 тонн трансформаторного масла.

С доставкой груза на место назначения помогла латвийская Государственная пожарно-спасательная служба. Транспортные расходы покрыты Евросоюзом.

С поставкой высоковольтного трансформатора, масла и компрессора жителям Украины будет предоставлена помощь на бытовом уровне, а также водоснабжение и теплоснабжение больниц, школ и других объектов. Давайте будем единственными, пока Украина не победит! — заявил Арнис Кургс, административный директор AS Latvenergo. Поделиться

Атаки РФ на украинскую энергосистему

По данным ДТЭК, российские войска от 24 февраля 2022 года атаковали украинские ТЭС почти в 180 раз.

27 апреля войска РФ атаковали четыре украинских ТЭС — в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. На одном из объектов начальник смены претерпел контузию.

11 апреля российские оккупационные войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

После атаки 29 марта в ДТЭК сообщили, что 5 из 6 их ТЭС "повреждены очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые частично".

22 марта Россия нанесла самую масштабную атаку по украинской энергетике за последнее время. Была уничтожена Змиевская ТЭС Харьковской области.

После удара 22 марта ДТЭК потерял 50% генерации, пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС.