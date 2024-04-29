Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергосистеми

Яку допомогу Україна отримала від Латвії

Україна отримала:

трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС,

компресор стиснутого повітря GR110,

60 тонн трансформаторної олії.

З доставкою вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати покрито Євросоюзом.

З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе!, — заявив Арніс Кургс, адміністративний директор AS Latvenergo. Поширити

Атаки РФ на українську енергосистему

За даними ДТЕК, російські війська від 24 лютого 2022 року атакували українські ТЕС майже 180 разів.

27 квітня війська РФ атакували чотири українські ТЕС — у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. На одному з об’єктів начальник зміни зазнав контузії.

11 квітня російські окупаційні війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Після атаки 29 березня у ДТЕК повідомили, що 5 із 6 їхніх ТЕС “пошкоджено дуже сильно, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково”.

22 березня Росія завдала наймасштабнішої атаки по українській енергетиці за останній час. Була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині.

Після удару 22 березня ДТЕК втратив 50% генерації, постраждали Бурштинська та Ладижинська ТЕС.