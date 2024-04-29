Росія глушить GPS над Балтикою. Латвія, Литва та Естонія б'ють на сполох

Росія регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації.

Країни Балтії б'ють на сполох через гібридну атаку РФ

Подібна ситуація неприпустима.

Про це у розмові з Financial Times заявили міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати. Габріелюс Ландсбергіс Міністр закордонних справ Литви

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушення GPS-сигналів «гібридною атакою РФ», яка становить небезпеку для їхніх громадян.

Ми безперечно обговоримо це з нашими союзниками. Поширити

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже додала, що країни Балтії «серйозно ставляться до інцидентів» із GPS та «контактують із колегами з інших держав» з цього питання.

Перешкоди для авіації від дій РФ

За оцінками експертів, за останні місяці через перешкоди GPS постраждали десятки тисяч цивільних авіарейсів.

Зокрема, 25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Finnair, що прямували з Гельсінкі до міста Тарту в Естонії, були змушені повернутися в аеропорт вильоту через такі перешкоди.

Високопосадовець у розмові з FT припустив, що Росія може глушити GPS-сигнали, щоб захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

У березні видання The Times повідомило, що Росія могла заглушити GPS-сигнал літакові Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на якому міністр оборони Ґрант Шаппс повертався з Польщі на батьківщину. Поширити

За даними журналістів, сигнал GPS був відсутній приблизно 30 хвилин, коли літак Dassault 900LX Falcon пролітав над Балтійським морем біля Калінінградської області.