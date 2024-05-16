У НАТО оцінили сили армії РФ для прориву на Харківщині
Категорія
Україна
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У НАТО оцінили сили армії РФ для прориву на Харківщині

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Джерело:  Sky News

У Росії немає достатніх сил, необхідних для стратегічного прориву в Харківській області, заявив головний військовий командувач НАТО.

Чи є у Росії сили для прориву на Харківщині

Виступаючи після зустрічі в Брюсселі, верховний головнокомандувач НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що він упевнений, що українські війська зможуть утримати свої позиції в північно-східному регіоні, де Росія почала несподіваний новий наступ майже тиждень тому.

Крістофер Каволі також заявив, що найближчим часом очікуються "серйозні поліпшення" в ситуації з боєприпасами в Україні.

Голова Військового комітету НАТО визнав складну ситуацію для ЗСУ, заявивши, що затримка поставок зброї призвела до негативних наслідків.

Наступ РФ у Харківській області

Сили оборони зупинили активне просування загарбників на півночі Харківщини, але важкі бої тривають. Про це розповів голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога територією Харківської області. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути більш вигідне становище, — сказав голова ОВА.

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