В розвідці Естонії назвали цілі нового наступу армії РФ на Харківщині

За словами керівника розвідцентру армії Естонії Антса Ківісельга, наступальні дії окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині не свідчять про наміри щодо захоплення Харкова.

Розвідка Естонії не бачить ознак щодо готовності армії РФ до наступу на Харків

Ківісельг зазначає, що російські окупанти, скоріш за все, прагнуть створити буферну зону, а не вдаватись до спроб захоплення Харкова.

Збройні сили Російської Федерації просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їхній темп падає. Це і характер поведінки ЗС РФ скоріше говорить про бажання створити буферну зону. Російські війська атакували і знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією. Це швидше вказує на намір російських сил вибудувати рубіж оборони, ніж про створення плацдарму для просування на Харків, — підкреслює керівник естонської розвідки. Поширити

За його словами, російським окупантам вдалось просунутись на глибину до 8 кілометрів, у зоні, яка прострілюється артилерією загарбників.

Це також, як пояснює Ківісельг, не давало Україні змоги побудувати лінію оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону.

При цьому потужні укріплення неможливо було побудувати ближче ніж за 3-5 кілометрів від кордону.

На Харківському напрямку діє угруповання військ "Північ", мета якого полягає в тому, щоб перешкоджати просуванню українських резервних сил і підтримувати наступ на Донецькому напрямку. У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2 тис осіб, ще 1,5-2 тис бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 тис військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте. Однак навряд чи Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 тис осіб, що, згідно з різними оцінками, є мінімальним необхідним обсягом сил для забезпечення захоплення Харкова, — зазначає керівник центру естонської розвідки. Поширити

Що естонська розвідка каже про ситуацію на інших напрямках фронту

Ківісельг також підкреслив, що на інших ділянках фронту окупаційна армія РФ підтримує високу інтенсивність бойових дій, просуваючись вперед за рахунок тактичних локальних боєзіткнень.

Основні бої точаться на Покровському напрямку навколо Очеретиного та на шляху на Часів Яр.

На південному напрямку тривають бої в Запорізькій області в Роботиному, проте українська оборона тримається.

ЗСУ також продовжують утримувати плацдарм на лівому березі річки Дніпро.