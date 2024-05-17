В розвідці Естонії назвали цілі нового наступу армії РФ на Харківщині

За словами керівника розвідцентру армії Естонії Антса Ківісельга, наступальні дії окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині не свідчять про наміри щодо захоплення Харкова.
Розвідка Естонії не бачить ознак щодо готовності армії РФ до наступу на Харків
Ківісельг зазначає, що російські окупанти, скоріш за все, прагнуть створити буферну зону, а не вдаватись до спроб захоплення Харкова.
За його словами, російським окупантам вдалось просунутись на глибину до 8 кілометрів, у зоні, яка прострілюється артилерією загарбників.
Це також, як пояснює Ківісельг, не давало Україні змоги побудувати лінію оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону.
При цьому потужні укріплення неможливо було побудувати ближче ніж за 3-5 кілометрів від кордону.
Що естонська розвідка каже про ситуацію на інших напрямках фронту
Ківісельг також підкреслив, що на інших ділянках фронту окупаційна армія РФ підтримує високу інтенсивність бойових дій, просуваючись вперед за рахунок тактичних локальних боєзіткнень.
Основні бої точаться на Покровському напрямку навколо Очеретиного та на шляху на Часів Яр.
На південному напрямку тривають бої в Запорізькій області в Роботиному, проте українська оборона тримається.
ЗСУ також продовжують утримувати плацдарм на лівому березі річки Дніпро.
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