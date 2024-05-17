Зеленський заявив про стабілізацію ситуації на Харківському напрямку фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про стабілізацію ситуації на Харківському напрямку фронту

Зеленський
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Джерело:  Українська правда

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з журналістами, під час якої прокоментував ситуацію на Харківщині.

Найглибше армія РФ просунулася вглиб України на 10 кілометрів

За словами Зеленького він провів предметну зустріч з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Юрієм Содолем, генералом Михайлом Драпатим, головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко та представниками Нацполіції.

На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування — 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування — і не було.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, Україна має дуже потужні бригади.

Я їм вдячний. Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами — те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків, — додав президент.

Просування РФ було спричинене дефіцитом української ППО

Володимир Зеленський заявив, що перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО.

Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. Вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто, — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія — це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули".

Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша — не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів, — розповів Зеленський.

Як зазначив президент, "Вовчанськ — їх ціль, зрозуміло".

Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні — нашими Силами оборони ситуація стабілізована, — повідомив Зеленський.

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