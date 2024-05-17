Зеленский заявил о стабилизации ситуации на Харьковском направлении фронта
Категория
Украина
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Зеленский заявил о стабилизации ситуации на Харьковском направлении фронта

Зеленский
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Источник:  Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами, во время которой прокомментировал ситуацию в Харьковской области.

Армия РФ продвинулась вглубь Украины на 10 километров

По словам Зеленького, он провел предметную встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским, командующим объединенными силами ВСУ Юрием Содолем, генералом Михаилом Драпатым, председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и представителями Нацполиции.

На сегодняшний день наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения и не было.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, у Украины очень мощные бригады.

Я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений по отдельным батальонам — то, что можно было забрать где-то из резерва и из некоторых направлений, — добавил президент.

Продвижение РФ было вызвано дефицитом украинского ПВО

Владимир Зеленский заявил, что пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО.

Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто, – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что "до бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия — это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли ".

Они примерно там сейчас находятся. Это первая линия, линия, построенная на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, третья линия построена местными властями. Она самая мощная — не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше оружия, снарядов, обстрелов, — рассказал Зеленский.

Как отметил президент, "Волчанск - их цель, разумеется".

Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 км, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодняшний день — нашими Силами обороны ситуация стабилизирована, — сообщил Зеленский.

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