Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами, во время которой прокомментировал ситуацию в Харьковской области.
Армия РФ продвинулась вглубь Украины на 10 километров
По словам Зеленького, он провел предметную встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским, командующим объединенными силами ВСУ Юрием Содолем, генералом Михаилом Драпатым, председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и представителями Нацполиции.
По его словам, у Украины очень мощные бригады.
Продвижение РФ было вызвано дефицитом украинского ПВО
Владимир Зеленский заявил, что пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО.
Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто, – сказал Зеленский.
Президент сообщил, что "до бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия — это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли ".
Как отметил президент, "Волчанск - их цель, разумеется".
Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 км, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодняшний день — нашими Силами обороны ситуация стабилизирована, — сообщил Зеленский.
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