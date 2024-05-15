По словам главы государства Владимира Зеленского, 15 мая воины ВСУ смогли "частично стабилизировать" ситуацию в Харьковской области, где пытается наступать армия РФ.
Зеленский описал ситуацию на Харьковщине
Глава государства подчеркнул, что в течение всего дня находился на связи с командирами ВСУ и Министерством обороны.
В центре внимания — фронт и все участки, где не утихают боевые действия.
Как отметил президент Украины, также его команда не забывает о других направлениях фронта, особенно Донетчине — Покровское направление, а также Купянское направление на Харьковщине.
Зачем Россия начала новое харьковское наступление
Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы оттянуть украинские силы и сделать менее концентрированной их боевую работу.
Президент подчеркнул, что реакция на эти действия всегда будет такой, как нужно — на каждом направлении враг получит мощный отпор.
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