Зеленский заявил о частичной стабилизации ситуации в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о частичной стабилизации ситуации в Харьковской области

Владимир Зеленский
ВСУ
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По словам главы государства Владимира Зеленского, 15 мая воины ВСУ смогли "частично стабилизировать" ситуацию в Харьковской области, где пытается наступать армия РФ.

Зеленский описал ситуацию на Харьковщине

Глава государства подчеркнул, что в течение всего дня находился на связи с командирами ВСУ и Министерством обороны.

В центре внимания — фронт и все участки, где не утихают боевые действия.

Харьковщина — районы рядом с границей, город Волчанск — продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины — всем задействованным подразделениям — удалось частично стабилизировать ситуацию. Зашедшего на Харьковщину оккупанта всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил президент Украины, также его команда не забывает о других направлениях фронта, особенно Донетчине — Покровское направление, а также Купянское направление на Харьковщине.

Зачем Россия начала новое харьковское наступление

Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы оттянуть украинские силы и сделать менее концентрированной их боевую работу.

Президент подчеркнул, что реакция на эти действия всегда будет такой, как нужно — на каждом направлении враг получит мощный отпор.

Наш украинский результат, наша сила зависят от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, непосредственно на позициях, в бою, на фронте: полное выполнение боевых задач в сложившихся условиях должно сорвать российские наступательные планы, — подытожил глава государства Владимир Зеленский.

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