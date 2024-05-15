По словам главы государства Владимира Зеленского, 15 мая воины ВСУ смогли "частично стабилизировать" ситуацию в Харьковской области, где пытается наступать армия РФ.

Зеленский описал ситуацию на Харьковщине

Глава государства подчеркнул, что в течение всего дня находился на связи с командирами ВСУ и Министерством обороны.

В центре внимания — фронт и все участки, где не утихают боевые действия.

Харьковщина — районы рядом с границей, город Волчанск — продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины — всем задействованным подразделениям — удалось частично стабилизировать ситуацию. Зашедшего на Харьковщину оккупанта всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил президент Украины, также его команда не забывает о других направлениях фронта, особенно Донетчине — Покровское направление, а также Купянское направление на Харьковщине.

Зачем Россия начала новое харьковское наступление

Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы оттянуть украинские силы и сделать менее концентрированной их боевую работу.

Президент подчеркнул, что реакция на эти действия всегда будет такой, как нужно — на каждом направлении враг получит мощный отпор.