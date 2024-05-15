Зеленський заявив про часткову стабілізацію ситуації на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про часткову стабілізацію ситуації на Харківщині

Володимир Зеленський
ЗСУ

За словами глави держави Володимира Зеленського, 15 травня воїни ЗСУ змогли "частково стабілізувати" ситуацію в Харківській області, де намагається наступати армія РФ.

Зеленський описав ситуацію на Харківщині

Глава держави наголосив, що протягом усього дня знаходився на зв’язку з командирами ЗСУ та Міністерством оборони.

У центрі уваги — фронт та усі ділянки, де не вщухають бойові дії.

Харківщина — райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ — тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України — усім задіяним підрозділам — вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як наголосив президент України, також його команда не забуває про інші напрямки фронту, особливо Донеччина — Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині.

Навіщо Росія розпочала новий харківський наступ

Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що наразі армія РФ робить все можливе, щоб відтягнути українські сили та зробити менш концентрованою їхню бойову роботу.

Президент наголосив, що реакція на ці дії завжди буде такою, як потрібно, — на кожному напрямку ворог отримає потужну відсіч.

Наш український результат, наша сила залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани, — підсумував глава держави Володимир Зеленський.

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