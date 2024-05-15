Путін хоче посилити конфронтацію з Заходом

Енн Кіст-Батлер офіційно підтвердила, що розвідки Британії та США змогли викрити подвійну загрозу з боку Москви та Пекіна.

Вона використала свою першу велику промову, щоб підкреслити безпосередню загрозу з боку Кремля та "визначальний для епохи" ризик, який представляє Китай для Лондона та його партнерів.

Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі. Ми дедалі більше стурбовані зростаючими зв’язками між російськими спецслужбами та проксі-групами для здійснення кібератак, а також передбачуваним фізичним спостереженням і диверсійними операціями, — наголосила Енн Кіст-Батлер. Поширити

За її словами, команда диктатора Путіна "виховує та надихає" групи кібер-зловмисників і "в деяких випадках, здається, координує фізичні атаки проти Заходу".

Очільниця Центру урядового зв'язку Великої Британії також попередила, що нелегітимний президент РФ не відмовився від своєї головної цілі — підкорити населення України.

Енн Кіст-Батлер вкотре наголосила, що підтримка Києва офіційним Лондоном залишається "неухильною", а британські шпигуни продовжують зміцнювати кіберзахист країни.

У Європі дедалі частіше б’ють на сполох через плани Путіна

Нещодавно полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант попередив, що Кремль готується здійснити потужні гібридні атаки на європейські столиці.

За його словами, до спільного знаменника в цьому плані таки дійдуть, тому що Польща, Німеччина, Франція і Велика Британія побоюються, що ситуація погіршиться і вплине на них".

Окрім того, шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель попередив, що армія РФ може бути на кордонах Польщі.

Він також додав, що лідери Євросоюзу нарешті усвідомили цю загрозу та готові діяти.