Фізичні атаки. Західна розвідка дізналася про спільний план Путіна та Сі Цзіньпіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Фізичні атаки. Західна розвідка дізналася про спільний план Путіна та Сі Цзіньпіна

Сі та Путін
Джерело:  The Telegraph

Як заявила очільниця Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Енн Кіст-Батлер, нелегітимний президент РФ Володимир Путін планує здійснити “фізичні атаки” на Захід.

Путін хоче посилити конфронтацію з Заходом

Енн Кіст-Батлер офіційно підтвердила, що розвідки Британії та США змогли викрити подвійну загрозу з боку Москви та Пекіна.

Вона використала свою першу велику промову, щоб підкреслити безпосередню загрозу з боку Кремля та "визначальний для епохи" ризик, який представляє Китай для Лондона та його партнерів.

Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі. Ми дедалі більше стурбовані зростаючими зв’язками між російськими спецслужбами та проксі-групами для здійснення кібератак, а також передбачуваним фізичним спостереженням і диверсійними операціями, — наголосила Енн Кіст-Батлер.

За її словами, команда диктатора Путіна "виховує та надихає" групи кібер-зловмисників і "в деяких випадках, здається, координує фізичні атаки проти Заходу".

Очільниця Центру урядового зв'язку Великої Британії також попередила, що нелегітимний президент РФ не відмовився від своєї головної цілі — підкорити населення України.

Енн Кіст-Батлер вкотре наголосила, що підтримка Києва офіційним Лондоном залишається "неухильною", а британські шпигуни продовжують зміцнювати кіберзахист країни.

У Європі дедалі частіше б’ють на сполох через плани Путіна

Нещодавно полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант попередив, що Кремль готується здійснити потужні гібридні атаки на європейські столиці.

За його словами, до спільного знаменника в цьому плані таки дійдуть, тому що Польща, Німеччина, Франція і Велика Британія побоюються, що ситуація погіршиться і вплине на них".

Окрім того, шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель попередив, що армія РФ може бути на кордонах Польщі.

Він також додав, що лідери Євросоюзу нарешті усвідомили цю загрозу та готові діяти.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Блінкен назвав головну помилку Путіна у війні проти України
Офіс Президента України
Ентоні Блінкен
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін призначив нового міністра оборони Білоусова замість Шойгу
Білоусов
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін уперше пояснив своє рішення щодо відставки Шойгу
Володимир Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?