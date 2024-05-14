Путін призначив нового міністра оборони Білоусова замість Шойгу

Що відомо про призначення Білоусова новим міністром оборони РФ

14 травня нелегітимний президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення Білоусова.

Білоусов до цього був першим віцепрем'єр-міністром.

Також Путін підписав укази про призначення інших міністрів: Мінпромторгу, Мінспорту, Мінтранспорту, Міненерго та Міністерства сільського господарства.

Решта очільників відомств залишилися на своїх позиціях без змін, серед них — міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і директор ФСБ Олександр Бортніков.

До слова, 14 травня Білоусов назвав пріоритети на посаді глави Міноборони РФ.

За словами Білоусова, одне з найважливіших завдань — забезпечення озброєнням російських угруповань військ у зоні "спецоперації", як продовжує називати війну в Україні Кремль.

Зазначається, що йдеться про постачання найсучаснішої техніки, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет, особистого захисту, спецзв'язку, безпілотників, засобів РЕБ.

Кандидат на пост міністра додав, що "для попередження ЗСУ необхідно відпрацьовувати нові методи бойових дій".

Про що свідчить зняття Путіним Шойгу з поста глави міноборони

На думку аналітиків, такі перестановки у вищому керівництві РФ після так званого “переобрання” Путіна на псевдовиборах свідчать про те, що кремлівський диктатор прагне ще більше мобілізувати економічні ресурси країни-агресорки для тривалої війни проти України.

В ISW підкреслюють, що майже 10 років Білоусов займав посаду міністра економіки в російському федеральному уряді.

Нещодавно він також приймав участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників.

Підкреслюється, що це дозволило російському чиновнику підготуватись до керівництва міноборони РФ, яке опинилось в скрутному становищі.