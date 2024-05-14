Путин назначил нового министра обороны Белоусова вместо Шойгу

Кремлевский диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу.
Что известно о назначении Белоусова новым министром обороны РФ
14 мая нелегитимный президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Белоусова.
Белоусов до этого был первым вице-премьер-министром.
Также Путин подписал указы о назначении других министров: Минпромторга, Минспорта, Минтранспорта, Минэнерго и Министерства сельского хозяйства.
Остальные главы ведомств остались на своих позициях без изменений, среди них — министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.
К слову, 14 мая Белоусов назвал приоритеты в должности главы Минобороны РФ.
По словам Белоусова, одна из важнейших задач — обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне "спецоперации", как продолжает называть войну в Украине Кремль.
Отмечается, что речь идет о поставках современной техники, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ.
Кандидат на пост министра добавил, что "для предупреждения ВСУ необходимо отрабатывать новые методы боевых действий".
О чем свидетельствует снятие Путиным Шойгу с поста главы минобороны
По мнению аналитиков, такие перестановки в высшем руководстве РФ после так называемого переизбрания Путина на псевдовыборах свидетельствуют о том, что кремлевский диктатор стремится еще больше мобилизовать экономические ресурсы страны-агрессорки для длительной войны против Украины.
В ISW подчеркивают, что почти 10 лет Билоусов занимал должность министра экономики в российском федеральном правительстве.
Недавно он также принимал участие в управлении разными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников.
Подчеркивается, что это позволило российскому чиновнику подготовиться к руководству минобороны РФ, оказавшемуся в затруднительном положении.
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