Глава Держдепу США Ентоні Блінкен зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін робить помилку, покладаючись на тривалу війну проти України, адже час грає на боці Києва.

Путіну не вдасться виснажити Україну та перемогти у війні

Блінкен зазначив, що останнім часом у ЗМІ все частіше з’являється інформація, що час грає на руку Кремлю у розв’язаній ним злочинній війні проти України, оскільки країна-агресорка переважає Україну за кількістю людського ресурсу, техніки та боєприпасів.

Однак глава Держдепу США підкреслив, що Росія програє битву за контроль над Україною протягом останніх 20 років.

І Путін помиляється — час на боці України. Тому що з кожним місяцем робота, яку ми робимо разом, наближає Україну до членства в ЄС та НАТО, — зазначив глава Держдепу США. Поширити

Він також підкреслив, що Україна з кожним місяцем підписує все більше угод стосовно гарантій безпеки від партнерів, посилює власний оборонно-промисловий комплекс, отримує більшу кількість західних озброєнь і зміцнює економіку.

Росія рухається назад у часі, Україна йде вперед, — наголосив Блінкен. Поширити

При цьому глава американської дипломатії зазначив, що наразі Україна дійсно опинилась у критичному моменті розв’язаної Росією злочинної війни.

За його словами, найближчі тижні і місяці вимагатимуть великої боротьби.

Він зазначив, що РФ намагається наступати на Харків, а також на сході України, "хвиля за хвилею посилаючи російських солдатів, іранські дрони, північнокорейські ракети, танки та літаки, які збудовані та обслуговуються деталями, які поставив Китай".

Блінкен про план США щодо посилення України

Глава Держдепу США зазначив, що у Вашингтоні мають план стосовно зміцнення України у військовому, економічному та політичному аспектах.

Першим пунктом Блінкен зазначив необхідність забезпечити Україну всім необхідним у розв’язаній Росією злочинній війні.

Блінкен перерахував уже досягнуті Україною успіхи: звільнення половини захопленої РФ території, витіснення Чорноморського флоту окупантів із Чорного моря та інше.

Наше спільне завдання — забезпечити стратегічну перевагу України, щоб вона не тільки досягала успіху на полі бою зараз, а й могла стримувати і відбивати атаки в майбутньому. Як говорив президент Байден, ми хочемо, щоб Україна перемогла, і ми зобов'язалися допомогти їй перемогти, — наголосив очільник Держдепу США. Поширити

Він підкреслив, що другим ключовим моментом є потужна підтримка української економіки, яка має почати не тільки виживати, а й розвиватись.

Тут теж Блінкен перерахував досягнення, яких 2023 року змогла досягти українська економіка: зростання ВВП на 5%, зростання приватних інвестицій на 17%

А зараз країни "Великої сімки" просувають різні трансформаційні проєкти в різних галузях економіки України.

Він підкреслив, що це потрібно робити не після війни, а вже зараз.

Ще однією важливою умовою зміцнення України Блінкен вважає підтримку демократичних реформ в Україні.

Перемога на полі бою дасть змогу Україні не стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією убезпечить Україну від того, щоб стати подібною до Росії, — пояснив Блінкен. Поширити

Блінкен підкреслив, що попри постійне зростання України в рейтингу Transparency International, ще потрібно "зробити багато роботи", оскільки 8 із 10 українців вважають, що для еліти діють одні закони, а для всіх інших — інші.

Держсекретар також перерахував основні аспекти, які Україна має зміцнювати в боротьбі з корупцією: незалежне правосуддя, вільна преса і вільні вибори, громадянське суспільство, незалежні антикорупційні активісти, прокурори і судді.