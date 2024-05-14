США допоможуть Україні незабаром отримати членство в НАТО — Блінкен
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США допоможуть Україні незабаром отримати членство в НАТО — Блінкен

Ентоні Блінкен
Джерело:  Суспільне

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон наближає Україну до членства в НАТО і незабаром планує ввести в Альянс.

Що відомо про зусилля США щодо набуття Україною членства в НАТО

Блінкен зазначив, що західні партнери мають змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України через розв’язану Кремлем злочинну війну.

Те, що Путін зруйнував, Росія мусить і зобов'язана відновити. Цього потребує міжнародне право. Це те, на що заслуговує український народ. Наш Конгрес дав нам право заарештовувати російські активи у Сполучених Штатах. Ми маємо намір їх використати, — наголосив Блінкен.

Він підкреслив, що США продовжують працювати з партнерами по G7 над використанням заморожених активів РФ для компенсації Україні збитків, завданих злочинною армією РФ.

G7 може розблокувати мільярди доларів і надіслати потужний сигнал Путіну, що час не на його боці, — підкреслив Блінкен.

Що Україна має зробити для отримання членства в НАТО

Глава держдепу нагадав, що понад три десятиліття український народ відстоює своє право "обрати шлях до демократії, до Європи, до Заходу".

Саме за цей шлях проголосували мільйони українців з усіх регіонів країни у 1991 році. Саме за нього українці вийшли на Майдан 2004 року, а потім знову 2014-го. І саме тому ви так наполегливо чинили опір повномасштабному вторгненню Путіна. Ваша рішучість написати майбутнє своєї нації — ось чому так багато людей по всьому світу надихаються вашою боротьбою, — підкреслив очільник Держдепу США.

Водночас він зазначив, що Україна має перемогти корупцію раз і назавжди, адже "перемога на полі бою не допустить перетворення України на частину Росії".

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