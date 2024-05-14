Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон наближає Україну до членства в НАТО і незабаром планує ввести в Альянс.
Що відомо про зусилля США щодо набуття Україною членства в НАТО
Блінкен зазначив, що західні партнери мають змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України через розв’язану Кремлем злочинну війну.
Він підкреслив, що США продовжують працювати з партнерами по G7 над використанням заморожених активів РФ для компенсації Україні збитків, завданих злочинною армією РФ.
Що Україна має зробити для отримання членства в НАТО
Глава держдепу нагадав, що понад три десятиліття український народ відстоює своє право "обрати шлях до демократії, до Європи, до Заходу".
Водночас він зазначив, що Україна має перемогти корупцію раз і назавжди, адже "перемога на полі бою не допустить перетворення України на частину Росії".
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