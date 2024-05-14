США помогут Украине в скором времени получить членство в НАТО — Блинкен
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США помогут Украине в скором времени получить членство в НАТО — Блинкен

Энтони Блинкен
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Источник:  Суспільне

Глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон приближает Украину к членству в НАТО и планирует ввести в Альянс.

Что известно об усилиях США по обретению Украиной членства в НАТО

Блинкен отметил, что западные партнеры должны заставить Россию заплатить за восстановление и реконструкцию Украины из-за развязанной Кремлем преступной войны.

То, что Путин разрушил, Россия должна и обязана восстановить. Это требует международного права. Это то, чего заслуживает украинский народ. Наш Конгресс предоставил нам право арестовывать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать, — подчеркнул Блинкен.

Он подчеркнул, что США продолжают работать с партнерами по G7 над использованием замороженных активов РФ для компенсации Украине ущерба, нанесенного преступной армией РФ.

G7 может разблокировать миллиарды долларов и послать мощный сигнал Путину, что время не на его стороне, подчеркнул Блинкен.

Что Украина должна сделать для получения членства в НАТО

Глава госдепа напомнил, что более трех десятилетий украинский народ отстаивает свое право "избрать путь к демократии, Европе, Западу".

Именно этот путь проголосовали миллионы украинцев из всех регионов страны в 1991 году. Именно за него украинцы вышли на Майдан в 2004 году, а затем снова в 2014 году. И именно поэтому вы так упорно сопротивлялись полномасштабному вторжению Путина. Ваша решимость написать будущее своей нации — вот почему так много людей по всему миру вдохновляется вашей борьбой, — подчеркнул глава Госдепа США.

В то же время, он отметил, что Украина должна победить коррупцию раз и навсегда, ведь "победа на поле боя не допустит превращения Украины в часть России".

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