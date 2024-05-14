Глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон приближает Украину к членству в НАТО и планирует ввести в Альянс.
Что известно об усилиях США по обретению Украиной членства в НАТО
Блинкен отметил, что западные партнеры должны заставить Россию заплатить за восстановление и реконструкцию Украины из-за развязанной Кремлем преступной войны.
Он подчеркнул, что США продолжают работать с партнерами по G7 над использованием замороженных активов РФ для компенсации Украине ущерба, нанесенного преступной армией РФ.
Что Украина должна сделать для получения членства в НАТО
Глава госдепа напомнил, что более трех десятилетий украинский народ отстаивает свое право "избрать путь к демократии, Европе, Западу".
В то же время, он отметил, что Украина должна победить коррупцию раз и навсегда, ведь "победа на поле боя не допустит превращения Украины в часть России".
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