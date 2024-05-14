Глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин совершает ошибку, полагаясь на длительную войну против Украины, ведь время играет на стороне Киева.
Путину не удастся истощить Украину и победить в войне
Блинкен отметил, что в последнее время в СМИ все чаще появляется информация, что время играет на руку Кремлю в развязанной им преступной войне против Украины, поскольку страна-агрессора превосходит Украину по количеству человеческого ресурса, техники и боеприпасов.
Однако глава Госдепа США подчеркнул, что Россия проигрывает битву за контроль над Украиной за последние 20 лет.
Он также подчеркнул, что Украина с каждым месяцем подписывает все больше соглашений по гарантиям безопасности от партнеров, усиливает собственный оборонно-промышленный комплекс, получает большее количество западных вооружений и укрепляет экономику.
При этом глава американской дипломатии отметил, что сейчас Украина действительно оказалась в критическом моменте развязанной Россией преступной войны.
По его словам, ближайшие недели и месяцы потребуют большой борьбы.
Он отметил, что РФ пытается наступать на Харьков, а также на востоке Украины, "волна за волной посылая российских солдат, иранские дроны, северокорейские ракеты, танки и самолеты, построенные и обслуживаемые деталями, которые поставил Китай".
Блинкен о плане США по усилению Украины
Глава Госдепа США отметил, что у Вашингтона есть план по укреплению Украины в военном, экономическом и политическом аспектах.
Первым пунктом Блинкен указал на необходимость обеспечить Украину всем необходимым в развязанной Россией преступной войне.
Блинкен перечислил уже достигнутые Украиной успехи: освобождение половины захваченной РФ территории, вытеснение Черноморского флота окупантов из Черного моря и другое.
Он подчеркнул, что вторым ключевым моментом является мощная поддержка украинской экономики, которая должна начать не только выживать, но и развиваться.
Здесь тоже Блинкен перечислил достижения, которых в 2023 году смогла достичь украинская экономика: рост ВВП на 5%, рост частных инвестиций на 17%
А сейчас страны "Большой семерки" продвигают разные трансформационные проекты в разных отраслях экономики Украины.
Он подчеркнул, что это нужно делать не после войны, а уже сейчас.
Еще одним важным условием укрепления Украины Блинкен считает поддержку демократических реформ в Украине.
Блинкен подчеркнул, что, несмотря на постоянный рост Украины в рейтинге Transparency International, еще предстоит "сделать много работы", поскольку 8 из 10 украинцев считают, что для элиты действуют одни законы, а для всех остальных — другие.
Госсекретарь также перечислил основные аспекты, которые Украина должна укреплять в борьбе с коррупцией: независимое правосудие, свободная печать и свободные выборы, гражданское общество, независимые антикоррупционные активисты, прокуроры и судьи.
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