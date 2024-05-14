Глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин совершает ошибку, полагаясь на длительную войну против Украины, ведь время играет на стороне Киева.

Путину не удастся истощить Украину и победить в войне

Блинкен отметил, что в последнее время в СМИ все чаще появляется информация, что время играет на руку Кремлю в развязанной им преступной войне против Украины, поскольку страна-агрессора превосходит Украину по количеству человеческого ресурса, техники и боеприпасов.

Однако глава Госдепа США подчеркнул, что Россия проигрывает битву за контроль над Украиной за последние 20 лет.

И Путин ошибается — время на стороне Украины. Потому что с каждым месяцем работа, которую мы проделываем вместе, приближает Украину к членству в ЕС и НАТО, — отметил глава Госдепа США. Поделиться

Он также подчеркнул, что Украина с каждым месяцем подписывает все больше соглашений по гарантиям безопасности от партнеров, усиливает собственный оборонно-промышленный комплекс, получает большее количество западных вооружений и укрепляет экономику.

Россия движется назад во времени, Украина идет вперед, — подчеркнул Блинкен. Поделиться

При этом глава американской дипломатии отметил, что сейчас Украина действительно оказалась в критическом моменте развязанной Россией преступной войны.

По его словам, ближайшие недели и месяцы потребуют большой борьбы.

Он отметил, что РФ пытается наступать на Харьков, а также на востоке Украины, "волна за волной посылая российских солдат, иранские дроны, северокорейские ракеты, танки и самолеты, построенные и обслуживаемые деталями, которые поставил Китай".

Блинкен о плане США по усилению Украины

Глава Госдепа США отметил, что у Вашингтона есть план по укреплению Украины в военном, экономическом и политическом аспектах.

Первым пунктом Блинкен указал на необходимость обеспечить Украину всем необходимым в развязанной Россией преступной войне.

Блинкен перечислил уже достигнутые Украиной успехи: освобождение половины захваченной РФ территории, вытеснение Черноморского флота окупантов из Черного моря и другое.

Наша общая задача — обеспечить стратегическое преимущество Украины, чтобы она не только преуспевала на поле боя сейчас, но и могла сдерживать и отражать атаки в будущем. Как говорил президент Байден, мы хотим, чтобы Украина победила, и мы обязались помочь ей победить, подчеркнул глава Госдепа США. Поделиться

Он подчеркнул, что вторым ключевым моментом является мощная поддержка украинской экономики, которая должна начать не только выживать, но и развиваться.

Здесь тоже Блинкен перечислил достижения, которых в 2023 году смогла достичь украинская экономика: рост ВВП на 5%, рост частных инвестиций на 17%

А сейчас страны "Большой семерки" продвигают разные трансформационные проекты в разных отраслях экономики Украины.

Он подчеркнул, что это нужно делать не после войны, а уже сейчас.

Еще одним важным условием укрепления Украины Блинкен считает поддержку демократических реформ в Украине.

Победа на поле боя позволит Украине не стать частью России. Победа в войне с коррупцией обезопасит Украину от того, чтобы стать похожей на Россию, — пояснил Блинкен. Поделиться

Блинкен подчеркнул, что, несмотря на постоянный рост Украины в рейтинге Transparency International, еще предстоит "сделать много работы", поскольку 8 из 10 украинцев считают, что для элиты действуют одни законы, а для всех остальных — другие.

Госсекретарь также перечислил основные аспекты, которые Украина должна укреплять в борьбе с коррупцией: независимое правосудие, свободная печать и свободные выборы, гражданское общество, независимые антикоррупционные активисты, прокуроры и судьи.