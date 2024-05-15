Нелегітимний президент РФ Володимир Путін пов'язав звільнення ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та призначення на цю посаду Андрія Бєлоусова зі зростанням витрат на військову сферу.
Путін прокоментував кадрові зміни в російському уряді
З гучною заявою з цього приводу російський диктатор виступив під час зустрічі з командувачами військ військових округів.
За словами Путіна, протягом поточного року сукупні видатки на оборону і безпеку сягнуть 8,7%.
Окрім того, наголошується, що нелегітимний президент РФ "наказав розпорядитися коштами, що виділяються для Міноборони, дбайливо й ефективно".
Кадрові зміни в уряді РФ
12 травня нелегітимний президент РФ Володимир Путін очікувано звільнив з посади глави Міноборони Сергія Шойгу та замість нього запропонував призначити Андрія Бєлоусова.
До слова, раніше Бєлоусов обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ.
Від 21 липня 2022 він знаходиться під санкціями ЄС за підтримку війни Росії проти України.
Окрім того, в указі диктатора вказано, що Шойгу призначено секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.
Як повідомили в Кремлі, Патрушев залишиться в керівництві РФ, але його нова посада стане відомою протягом кількох днів.
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