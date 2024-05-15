Нелегитимный президент РФ Владимир Путин связал увольнение экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначение на этот пост Андрея Белоусова с ростом расходов на военную сферу.

Путин прокомментировал кадровые изменения в российском правительстве

С громким заявлением на этот счет российский диктатор выступил во время встречи с командующими войсками военных округов.

Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Ремович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут, — утверждает нелегитимный глава Кремля. Поделиться

По словам Путина, в течение 2024 года совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7%.

Возможно, будет немного больше, — добавил диктатор. Поделиться

Кроме того, указано, что нелегитимный президент РФ "приказал распорядиться средствами, выделяемыми для Минобороны, бережно и эффективно".

Взаимоотношение между пушками и маслом должно быть органично вписано в общую стратегию развития, — заявил Путин. Поделиться

Кадровые изменения в правительстве РФ

12 мая нелегитимный президент РФ Владимир Путин уволил с должности главы Минобороны Сергея Шойгу и вместо него предложил назначить Андрея Белоусова.

К слову, ранее Белоусов занимал должность первого замглавы правительства РФ.

С 21 июля 2022 года он находится под санкциями ЕС за поддержку войны России против Украины.

Кроме того, в указе диктатора указано, что Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.