Нелегитимный президент РФ Владимир Путин связал увольнение экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначение на этот пост Андрея Белоусова с ростом расходов на военную сферу.
Путин прокомментировал кадровые изменения в российском правительстве
С громким заявлением на этот счет российский диктатор выступил во время встречи с командующими войсками военных округов.
По словам Путина, в течение 2024 года совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7%.
Кроме того, указано, что нелегитимный президент РФ "приказал распорядиться средствами, выделяемыми для Минобороны, бережно и эффективно".
Кадровые изменения в правительстве РФ
12 мая нелегитимный президент РФ Владимир Путин уволил с должности главы Минобороны Сергея Шойгу и вместо него предложил назначить Андрея Белоусова.
К слову, ранее Белоусов занимал должность первого замглавы правительства РФ.
С 21 июля 2022 года он находится под санкциями ЕС за поддержку войны России против Украины.
Кроме того, в указе диктатора указано, что Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.
Как сообщили в Кремле, Патрушев останется в руководстве РФ, но его новая должность станет известна в течение нескольких дней.
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