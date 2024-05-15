Физические атаки. Западная разведка узнала о плане Путина и Си Цзиньпина
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Физические атаки. Западная разведка узнала о плане Путина и Си Цзиньпина

Си и Путин
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Источник:  The Telegraph

Как заявила глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Энн Кист-Батлер, нелегитимный президент РФ Владимир Путин планирует совершить "физические атаки" на Запад.

Путин хочет усилить конфронтацию с Западом

Энн Кист-Батлер официально подтвердила, что разведки Британии и США смогли разоблачить двойную угрозу со стороны Москвы и Пекина.

Она использовала свою первую большую речь, чтобы подчеркнуть непосредственную угрозу со стороны Кремля и "определяющий для эпохи" риск, который представляет Китай для Лондона и его партнеров.

Москва стремится пойти дальше, чем просто атаки в киберпространстве. Мы все больше озабочены растущими связями между российскими спецслужбами и прокси-группами для осуществления кибератак, а также предполагаемым физическим наблюдением и диверсионными операциями, — подчеркнула Энн Кист-Батлер.

По ее словам, команда диктатора Путина "воспитывает и вдохновляет" группы кибер-злоумышленников и "в некоторых случаях, похоже, координирует физические атаки против Запада".

Глава Центра правительственной связи Великобритании также предупредила, что нелегитимный президент РФ не отказался от своей главной цели — подчинить население Украины.

Энн Кист-Батлер в очередной раз подчеркнула, что поддержка Киева официальным Лондоном остается "неуклонной", а британские шпионы продолжают укреплять киберзащиту страны.

В Европе все чаще бьют тревогу из-за планов Путина

Недавно полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант предупредил, что Кремль готовится осуществить мощные гибридные атаки на европейские столицы.

По его словам, до общего знаменателя в этом плане таки дойдут, потому что Польша, Германия, Франция и Великобритания опасаются, что ситуация ухудшится и повлияет на них.

Кроме того, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что армия РФ может оказаться на границах Польши.

Он также добавил, что лидеры Евросоюза наконец-то осознали эту угрозу и готовы действовать.

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