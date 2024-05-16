По словам президента Владимира Зеленского, западные партнеры должны помочь Украине усилить оборону Харькова на фоне пришествия оккупационной армии РФ.
Что нужно Украине для усиления обороны Харькова
Глава государства отметил, что задержка военной помощи от США значительно усложнила ситуацию на фронте и привела к наступлению оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области.
Он подчеркнул, что в течение последних нескольких дней в результате обстрелов и атак преступной армии РФ на Харьковщине погибли и получили ранения сотни человек.
При этом журналисты отмечают, что почувствовали разочарование украинского лидера, сделавшего паузу перед ответом на вопрос о недавнем визите в Украину главы Госдепа США Энтони Блинкена.
Также он отметил, что выделяемые на помощь Украине деньги остаются в Штатах — тратятся на американских заводах и способствуют созданию рабочих мест.
Что известно о ситуации на фронте в Украине
По информации Генштаба, за последние сутки украинские военные 58 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области.
Наиболее активно, как отмечают в Генштабе ВСУ, российские оккупанты действуют в районах Краматорска и Покровска.
Только в районе Покровска за сутки было зафиксировано 20 вражеских атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское.
Российская армия применила боевую авиацию возле Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.
На Краматорском направлении оккупационные войска совершили 10 атак. Захватчики пытались штурмовать позиции ВСУ недалеко от Григоровки, Клещиевки и Андреевки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-