Что нужно Украине для усиления обороны Харькова

Глава государства отметил, что задержка военной помощи от США значительно усложнила ситуацию на фронте и привела к наступлению оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области.

Он подчеркнул, что в течение последних нескольких дней в результате обстрелов и атак преступной армии РФ на Харьковщине погибли и получили ранения сотни человек.

Это вина всего мира. Они предоставили Путину возможность оккупировать. Но теперь мир может помочь, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

При этом журналисты отмечают, что почувствовали разочарование украинского лидера, сделавшего паузу перед ответом на вопрос о недавнем визите в Украину главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Диалог — это хорошо. Но сейчас нам нужна помощь. Все, что нам нужно, это два комплекса Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они будут у нас, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Также он отметил, что выделяемые на помощь Украине деньги остаются в Штатах — тратятся на американских заводах и способствуют созданию рабочих мест.

Что известно о ситуации на фронте в Украине

По информации Генштаба, за последние сутки украинские военные 58 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области.

Наиболее активно, как отмечают в Генштабе ВСУ, российские оккупанты действуют в районах Краматорска и Покровска.

Только в районе Покровска за сутки было зафиксировано 20 вражеских атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское.

Российская армия применила боевую авиацию возле Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.

На Краматорском направлении оккупационные войска совершили 10 атак. Захватчики пытались штурмовать позиции ВСУ недалеко от Григоровки, Клещиевки и Андреевки.