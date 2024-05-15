Войска РФ снова атаковали Харьков. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ снова атаковали Харьков. Есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
взрыв
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В среду, 15 мая, российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки.

Что известно об обстреле Харькова

В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание, — сказал Синегубов.

В результате обстрела, по его словам, травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Их госпитализировали. Информация о последствиях атаки будет обновляться, добавил глава ОВА.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что зафиксирован прилет по району плотной жилой застройки города.

Впоследствии Терехов добавил, что российская ракета попала в общежитие в Шевченковском районе Харькова. По его словам, два человека обратились к врачам, одного из пострадавших забрала скорая. Также был поврежден многоэтажный жилой дом.

Обстрелы украинских городов

15 мая враг атаковал сразу несколько областей Украины. В Днепре в результате удара погибли и ранены, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Также РФ ударила по Николаеву — глава ОВА Виталий Ким сообщил о двух "прилетах". По его словам, пострадали пять человек, всем оказали помощь амбулаторно.

Под вражеским огнем оказался и Херсон. Оккупанты ударили по городу из авиации около 14.30. В Центральном районе повреждены дома, автомобили, возник по крайней мере один пожар, сообщалось о пострадавших.

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