Війська РФ знову атакували Харків. Є постраждалі

У середу, 15 травня, російські загарбники вчергове атакували Харків. Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови.

Що відомо про обстріл Харкова

Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю, — сказав Синєгубов. Поширити

Внаслідок обстрілу, за його словами, травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Їх госпіталізували. Інформація щодо наслідків атаки буде оновлюватися, додав очільник ОВА.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що зафіксовано приліт по району щільної житлової забудови міста.

Згодом Терехов додав, що російска ракета влучила у гуртожиток в Шевченківському районі Харкова. За його словами, двоє осіб звернулися до лікарів, оного з постраждалих забрала швидка. Також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Обстріли українських міст

15 травня ворог атакував одразу кілька областей України. У Дніпрі внаслідок удару є загиблі та поранені, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Також РФ ударила по Миколаєву — очільник ОВА Віталій Кім повідомив про два "прильоти". За його словами, постраждало пʼятеро людей, усім надали допомогу амбулаторно.

Під ворожим вогнем опинився і Херсон. Окупанти вдарили по місту з авіації біля 14.30. У Центральному районі пошкоджені будинки, автівки, виникла принаймні одна пожежа, повідомлялося про постраждалих.