Армія РФ за добу здійснила понад 2600 обстрілів Донеччини — фото

Донецька область за минулу добу, 13 травня, зазнала 2677 російський обстріл, постраждали сім населених пунктів. Зруйновано цивільну інфраструктуру.

Ситуація на Донеччині: 2677 обстрілів за добу

Російські терористи продовжують атакувати мирну Донеччину.

Про це повідомляє поліція області.

Протягом доби Донеччина зазнала 2677 ворожих обстрілів: попередньо — без постраждалих. Армія РФ била з ЗРК «С-300» та артилерії… Російські війська обстріляли 7 населених пунктів: міста Новогродівка, Покровськ, Селидове, села Діброва, Желанне, Миколаївка, Птиче.

Донеччина

Зазначено, що було пошкоджено 36 цивільних об’єктів — 22 житлових будинки, складські приміщення, гараж, автомобілі, навчальний заклад, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури.

Зокрема трьома ракетами із ЗРК «С-300» росіяни атакували Покровськ, де руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури. Люди не постраждали. Поширити

По Новогродівці російські війська вдарили двома ракетами «С-300», у результаті пошкоджено три приватні та дев’ять багатоквартирних будинків, автомобілі.

За інформацією правоохоронців, ще одну ракету із ЗРК «С-300» ворог спрямував на Селидове, пошкодив два багатоквартирних будинки, навчальний заклад.

Внаслідок артилерійських обстрілів руйнувань зазнали дві оселі в селі Птиче, дві пошкоджено в Желанному.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Росія атакувала Покровський район Донецької області

Як зазначається, 5 травня близько 09:00, війська РФ вкотре вдарили по Покровському району. Влучання відбулось по території с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади.

З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога.

Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1".