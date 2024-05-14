Армія РФ за добу здійснила понад 2600 обстрілів Донеччини — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ за добу здійснила понад 2600 обстрілів Донеччини — фото

Поліція Донецької області
Донеччина

Донецька область за минулу добу, 13 травня, зазнала 2677 російський обстріл, постраждали сім населених пунктів. Зруйновано цивільну інфраструктуру. 

Ситуація на Донеччині: 2677 обстрілів за добу

Російські терористи продовжують атакувати мирну Донеччину.

Про це повідомляє поліція області.

Протягом доби Донеччина зазнала 2677 ворожих обстрілів: попередньо — без постраждалих. Армія РФ била з ЗРК «С-300» та артилерії… Російські війська обстріляли 7 населених пунктів: міста Новогродівка, Покровськ, Селидове, села Діброва, Желанне, Миколаївка, Птиче.

Донеччина

Зазначено, що було пошкоджено 36 цивільних об’єктів — 22 житлових будинки, складські приміщення, гараж, автомобілі, навчальний заклад, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури.

Зокрема трьома ракетами із ЗРК «С-300» росіяни атакували Покровськ, де руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури. Люди не постраждали.

По Новогродівці російські війська вдарили двома ракетами «С-300», у результаті пошкоджено три приватні та дев’ять багатоквартирних будинків, автомобілі.

За інформацією правоохоронців, ще одну ракету із ЗРК «С-300» ворог спрямував на Селидове, пошкодив два багатоквартирних будинки, навчальний заклад.

Внаслідок артилерійських обстрілів руйнувань зазнали дві оселі в селі Птиче, дві пошкоджено в Желанному.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Росія атакувала Покровський район Донецької області

Як зазначається, 5 травня близько 09:00, війська РФ вкотре вдарили по Покровському району. Влучання відбулось по території с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади.

З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога.

Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Є загиблі внаслідок нічного удару по Авдіївці — Донецька ОВА
Є загиблі внаслідок нічного удару по Авдіївці — Донецька ОВА
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ намагається просунутись в районі Донецька — аналітики ISW
Артилерія ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські літаки скинули на Авдіївку 250 авіабомб за 2 тижні — Донецька ОВА
Авдіївка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?