Армия РФ за сутки совершила более 2600 обстрелов Донецкой области — фото

Донецкая область за минувшие сутки, 13 мая, подверглась 2677 российским обстрелам, пострадали семь населенных пунктов. Разрушена гражданская инфраструктура.
Ситуация в Донецкой области: 2677 обстрелов в сутки
Российские террористы продолжают атаковать мирный Донбасс.
Об этом сообщает полиция области.
В течение суток Донбасса испытала 2677 вражеских обстрелов: предварительно — без пострадавших. Российские войска обстреляли 7 населенных пунктов: города Новогродовка, Покровск, Селидово, села Диброва, Желанне, Николаевка, Птиче.
Отмечено, что повреждены 36 гражданских объектов — 22 жилых дома, складские помещения, гараж, автомобили, учебное заведение, админздание, объект инфраструктуры.
По Новогродовке российские войска ударили двумя ракетами «С-300», в результате повреждены три частных и девять многоквартирных домов, автомобили.
По информации правоохранителей, еще одну ракету из ЗРК «С-300» враг направил на Селидово, повредил два многоквартирных дома, учебное заведение.
В результате артиллерийских обстрелов разрушений подверглись два дома в селе Птиче, два повреждены в Желанном.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Россия атаковала Покровский район Донецкой области
Как отмечается, 5 мая около 09:00, войска РФ в очередной раз ударили по Покровскому району. Попадание произошло по территории с. Михайловка Новогродовской территориальной общины.
С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летний мужчина и женщин 49 и 67 лет доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Предварительно, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт FPV-дрон, снаряженный гранатой типа "Ф-1".
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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