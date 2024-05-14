Армия РФ за сутки совершила более 2600 обстрелов Донецкой области — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ за сутки совершила более 2600 обстрелов Донецкой области — фото

Полиция Донецкой области
Донецкая область
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Донецкая область за минувшие сутки, 13 мая, подверглась 2677 российским обстрелам, пострадали семь населенных пунктов. Разрушена гражданская инфраструктура.

Ситуация в Донецкой области: 2677 обстрелов в сутки

Российские террористы продолжают атаковать мирный Донбасс.

Об этом сообщает полиция области.

В течение суток Донбасса испытала 2677 вражеских обстрелов: предварительно — без пострадавших. Российские войска обстреляли 7 населенных пунктов: города Новогродовка, Покровск, Селидово, села Диброва, Желанне, Николаевка, Птиче.

Донецкая область

Отмечено, что повреждены 36 гражданских объектов — 22 жилых дома, складские помещения, гараж, автомобили, учебное заведение, админздание, объект инфраструктуры.

В частности, тремя ракетами из ЗРК «С-300» россияне атаковали Покровск, где разрушения получили три многоквартирных дома, админздание, объект инфраструктуры. Люди не пострадали.

По Новогродовке российские войска ударили двумя ракетами «С-300», в результате повреждены три частных и девять многоквартирных домов, автомобили.

По информации правоохранителей, еще одну ракету из ЗРК «С-300» враг направил на Селидово, повредил два многоквартирных дома, учебное заведение.

В результате артиллерийских обстрелов разрушений подверглись два дома в селе Птиче, два повреждены в Желанном.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Россия атаковала Покровский район Донецкой области

Как отмечается, 5 мая около 09:00, войска РФ в очередной раз ударили по Покровскому району. Попадание произошло по территории с. Михайловка Новогродовской территориальной общины.

С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летний мужчина и женщин 49 и 67 лет доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Предварительно, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт FPV-дрон, снаряженный гранатой типа "Ф-1".

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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