Зеленський назвав ключові умови для посилення оборони Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав ключові умови для посилення оборони Харкова

Володимир Зеленський
Джерело:  ABC News

За словами президента Володимира Зеленського, західні партнери мають допомогти Україні посилити оборону Харкова на тлі наступу окупаційної армії РФ. 

Що потрібно Україні для посилення оборони Харкова

Глава держави зазначив, що затримка військової допомоги від США значно ускладнила ситуацію на фронті і призвела до наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині.

Він підкреслив, що протягом останніх кількох днів, внаслідок обстрілів і атак злочинної армії РФ на Харківщині загинули та отримали поранення сотні людей.

Це провина всього світу. Вони дали Путіну можливість окупувати. Але тепер світ може допомогти, — наголосив Зеленський.

При цьому журналісти зазначають, що відчули розчарування українського лідера, який зробив паузу перед відповіддю на питання щодо нещодавнього візиту до України очільника Держдепу США Ентоні Блінкена.

Діалог — це добре. Але зараз нам потрібна допомога. Все, що нам потрібно, це два комплекси Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони будуть у нас, — підкреслив Зеленський.

Також він зазначив, що гроші, які виділяються на допомогу Україні, залишаються у Штатах — витрачаються на американських заводах та сприяють створенню робочих місць.

Що відомо про ситуацію на фронті в Україні

За інформацією Генштабу, протягом останньої доби українські військові 58 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Найзапекліші бої тривають на Донеччині.

Найбільш активно, як зазначають у Генштабі ЗСУ, російські окупанти діють в районах Краматорська та Покровська.

Лише в районі Покровська протягом доби було зафіксовано 20 ворожих атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське.

Російська армія застосувала бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.

На Краматорському напрямку окупаційні війська здійснили 10 атак. Загарбники намагалися штурмувати позиції ЗСУ неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки.

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