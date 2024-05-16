Президент Украины Владимир Зеленский обсудил тяжелые бои в Харьковской области с Главкомом Александром Сырским, командующим ОСУВ «Хортица» Юрием Содолем и ОТУ «Харьков» Михаилом Драпатым.

Владимир Зеленский приехал в Харьков для встречи с военным командованием

Президент Украины заслушал развернутый доклад Главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТУ «Харьков» Михаила Драпатого. Обсудили оперативную обстановку, задачи и потребности каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности, на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев.

Также детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам.

На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – усиливаем наши подразделения Владимир Зеленский Президент Украины

Руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ — о контрдиверсионных мерах. Определен план дальнейших действий - и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

После заслушанных докладов Владимир Зеленский пообщался с руководителями областных властей из других приграничных и прифронтовых регионов. Обсуждены текущая ситуация, основные риски и ключевые потребности.

Какая ситуация в Харьковской области

По информации Генштаба на Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пильная - Липцы, Лукянцы - Слобожанское, Пильная - Слобожанское, Муром - Старица.

Бои продолжаются на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Слобожанское, Пыльная — Слобожанское, Муром — Старица, Плетеновка — Волчанск. Потери позиций нашими подразделениями не допущены.

Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

Потери захватчиков в Харьковском направлении с начала суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники.

В общей сложности, с 10.05.2024, на этом направлении противник потерял 710 российских окупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружений и военной техники.