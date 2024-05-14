Зеленский посетит Испанию. Известная дата

Что известно о визите Зеленского в Испанию

Испанский королевский дом сообщил только о принятии Владимира Зеленского Фелипе VI в Королевском дворце. Официально неизвестно, будет ли у украинского президента другие встречи в Испании.

Планируется, что монарх проведет прием для Зеленского в 12:30 по местному времени, а через час устроит трапезу в его честь.

В то же время газета El País заявила, что глава государства встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности.

Отметим, что речь идет о первом двустороннем визите Зеленского в Испанию.

Что известно о подписании соглашения с Испанией о гарантиях безопасности

В преддверии СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Мадрид, где подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Испанией. От Испании контракт подпишет премьер-министр Педро Санчес.

Отмечается, что двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной обеспечит стабильность и предсказуемость военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву с помощью поставок оружия, подготовки более 4 000 бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном госпитале. Сарагоси.

Пакт обязывает Испанию оказывать долгосрочную военную помощь, поставлять оружие, сотрудничать в подготовке вооруженных сил страны, содействовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в области разведки и кибербезопасности.