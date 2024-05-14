Зеленський здійснить візит до Іспанії. Відома дата

Президент України Володимир Зеленський відвідає столицю Іспанії Мадрид 17 травня і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Що відомо про візит Зеленського до Іспанії

Іспанський королівський дім повідомив лише про прийняття Володимира Зеленського Феліпе VI в Королівському палаці. Офіційно невідомо, чи матиме український президент інші зустрічі в Іспанії.

Заплановано, що монарх проведе прийом для Зеленського о 12:30 за місцевим часом, а через годину влаштує трапезу на його честь.

Водночас напередодні газета El País заявила, що глава держави зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише нову двосторонню угоду про безпеку.

Зазначимо, що йдеться про перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії.

Що відомо про підписання угоди з Іспанією щодо гарантій безпеки

Напередодні ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, де підпише двосторонню угоду про безпеку з Іспанією. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес.

Зазначається, що двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки більше ніж 4 000 бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.

Пакт зобов'язує Іспанію надавати довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки і кібербезпеки.