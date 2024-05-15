Зеленский упразднил запланированный визит в Испанию. Известная причина

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию.

Почему Зеленский отменил визит в Испанию

Во дворце Сарсуэла не объяснили причины отмены визита, который должен стать первым визитом Зеленского в Испанию, во время которого он должен был встретиться с президентом правительства Педро Санчесом для подписания соглашения о безопасности.

По данным дипломатических источников, поездку украинского президента, которая также должна была включать в Португалию, отменили из-за сложной ситуации на фронте, где оккупационные войска пошли в наступление на севере Харьковской области.

Что этому предшествовало

Визит Зеленского в Испанию был запланирован на 17 мая.

В рамках этой поездки он должен также встретиться с премьер-министром Педро Санчесом для подписания соглашения о безопасности. Кроме того, украинский президент должен был посетить Португалию.

Накануне королевский дом Испании официально подтвердил, что Зеленский совершит визит в Испанию и будет принят королем Фелипе VI.

Перед этим газета El País заявила, что глава государства встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности.