Зеленский упразднил запланированный визит в Испанию. Известная причина

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию.
Почему Зеленский отменил визит в Испанию
Во дворце Сарсуэла не объяснили причины отмены визита, который должен стать первым визитом Зеленского в Испанию, во время которого он должен был встретиться с президентом правительства Педро Санчесом для подписания соглашения о безопасности.
По данным дипломатических источников, поездку украинского президента, которая также должна была включать в Португалию, отменили из-за сложной ситуации на фронте, где оккупационные войска пошли в наступление на севере Харьковской области.
Что этому предшествовало
Визит Зеленского в Испанию был запланирован на 17 мая.
В рамках этой поездки он должен также встретиться с премьер-министром Педро Санчесом для подписания соглашения о безопасности. Кроме того, украинский президент должен был посетить Португалию.
Накануне королевский дом Испании официально подтвердил, что Зеленский совершит визит в Испанию и будет принят королем Фелипе VI.
Перед этим газета El País заявила, что глава государства встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности.
Отмечается, что двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной должно было обеспечить стабильность и предсказуемость военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву с помощью поставок оружия, подготовки более 4 000 бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном хозяйке. в Сарагосе.
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