Зеленский упразднил запланированный визит в Испанию. Известная причина
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский упразднил запланированный визит в Испанию. Известная причина

Зеленский
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Источник:  EFE

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию.

Почему Зеленский отменил визит в Испанию

Во дворце Сарсуэла не объяснили причины отмены визита, который должен стать первым визитом Зеленского в Испанию, во время которого он должен был встретиться с президентом правительства Педро Санчесом для подписания соглашения о безопасности.

По данным дипломатических источников, поездку украинского президента, которая также должна была включать в Португалию, отменили из-за сложной ситуации на фронте, где оккупационные войска пошли в наступление на севере Харьковской области.

Что этому предшествовало

Визит Зеленского в Испанию был запланирован на 17 мая.

В рамках этой поездки он должен также встретиться с премьер-министром Педро Санчесом для подписания соглашения о безопасности. Кроме того, украинский президент должен был посетить Португалию.

Накануне королевский дом Испании официально подтвердил, что Зеленский совершит визит в Испанию и будет принят королем Фелипе VI.

Перед этим газета El País заявила, что глава государства встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности.

Отмечается, что двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной должно было обеспечить стабильность и предсказуемость военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву с помощью поставок оружия, подготовки более 4 000 бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном хозяйке. в Сарагосе.

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