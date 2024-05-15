Зеленський скасував запланований візит до Іспанії. Відома причина

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії.

Чому Зеленський скасував візит до Іспанії

У палаці Сарсуела не пояснили причини скасування візиту, який мав стати першим візитом Зеленського до Іспанії, під час якого він мав зустрітися з президентом уряду Педро Санчесом для підписання угоди про безпеку.

За даними дипломатичних джерел, поїздку українського президента, яка також мала включати Португалію, скасували через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області.

Що цьому передувало

Візит Зеленського до Іспанії був заплановай на 17 травня.

В рамках цієї поїздки він мав також зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом для підписання безпекової угоди. Крім того, український президент мав відвідати Португалію.

Напередодні королівський дім Іспанії офіційно підтвердив, що Зеленський здійснить візит до Іспанії і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Перед цим газета El País заявила, що глава держави зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише нову двосторонню угоду про безпеку.