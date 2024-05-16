Президент України Володимир Зеленський обговорив важкі бої на Харківщині з Головкомом Олександром Сирським, командувачем ОСУВ «Хортиця» Юрієм Содолем та ОТУ «Харків» Михайлом Драпатим.

Володимир Зеленський приїхав у Харків для зустрічі з військовим командуванням

Президент України заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ «Харків» Михайла Драпатого. Обговорили оперативну обстановку, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам.

Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним — посилюємо наші підрозділи Володимир Зеленський Президент України

Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ — щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій — і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Після заслуханих доповідей Володимир Зеленський поспілкувався з керівниками обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів. Обговорено поточну ситуацію, основні ризики та ключові потреби.

Яка ситуація на Харківщині

За інформацією Генштабу на Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна — Липці, Лукянці — Слобожанське, Пильна — Слобожанське, Муром — Стариця.

Бої ще тривають на напрямках Глибоке — Липці, Лукʼянці — Слобожанське, Пильна — Слобожанське, Муром — Стариця, Плетенівка — Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем.

Втрати загарбників на Харківському напрямку з початку доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки.

Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.