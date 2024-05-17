Сирський розкрив деталі щодо зони бойових дій на Харківщині

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, армія РФ розширила зону активних бойових дій на Харківщині майже на 70 км.

Російська армія намагається примусити ЗСУ залучити резерв на Харківщині — Сирський

У зв’язку з ускладненням ситуації на cході України декілька днів поспіль Сирський працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.

Про це він повідомив на офіційній сторінці Головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча — Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів, зазначив Сирський.

Армія РФ розпочала наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітила перекидання наших військ, однак, їй не вдалось прорвати нашу оборону. Поширити

Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої та ворог до цього готується.

За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії й танків та завдавати йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків.

Сирський наголосив на максимально ефективному використанні переваги ЗСУ в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії.

Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота. Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони. Поширити

Також Головнокомандувач ЗСУ об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку. Та подякував кожному і кожній із Сил оборони, харків’янам окремо та усім громадянам загалом за відвагу та стійкість.

Сирський доповів Зеленському з фронту

За словами президента України Володимира Зеленського, 14 травня Сирський доповідав про ситуацію в Донецькій та Харківській областях, де зараз найскладніше.

Він (Сирський — ред.) саме знаходиться в ключових місцях боїв — працює з бригадами, на бойових позиціях. Поки що рано робити висновки, але ситуація контрольована.

Він зазначив, що українські захисники продовжують знищувати ворога, який все ще намагається просуватися.

Глава держави розповів, що Україна посилила кілька напрямків, у тому числі Харківський. Поширити

Зеленський уточнив, що багато воїнів із Харкова обороняють Харківську область. Президент подякував їм за ефективність.