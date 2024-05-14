Ситуація контрольована. Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який зараз перебуває у місцях ключових бойових дій.
Сирський доповів Зеленському з фронту
За словами президента України Володимира Зеленського, Сирський доповідав про ситуацію в Донецькій та Харківській областях, де зараз найскладніше.
Він зазначив, що українські захисники продовжують знищувати ворога, який все ще намагається просуватися.
Глава держави розповів, що Україна посилила кілька напрямків, у тому числі Харківський.
Зеленський уточнив, що багато воїнів із Харкова обороняють Харківську область. Президент подякував їм за ефективність.
Що відомо про найгарячіші напрямки фронту
На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців ЗС РФ та 23 одиниці озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та Мясожарівки.
На Сіверському напрямку російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки.
На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла — до 21.
На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак. Противник зосереджує свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.
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