Ситуація контрольована. Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який зараз перебуває у місцях ключових бойових дій.

Сирський доповів Зеленському з фронту

За словами президента України Володимира Зеленського, Сирський доповідав про ситуацію в Донецькій та Харківській областях, де зараз найскладніше.

Він (Сирський — ред.) саме знаходиться в ключових місцях боїв — працює з бригадами, на бойових позиціях. Поки що рано робити висновки, але ситуація контрольована. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що українські захисники продовжують знищувати ворога, який все ще намагається просуватися.

Глава держави розповів, що Україна посилила кілька напрямків, у тому числі Харківський.

Зеленський уточнив, що багато воїнів із Харкова обороняють Харківську область. Президент подякував їм за ефективність.

Що відомо про найгарячіші напрямки фронту