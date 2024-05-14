Ситуация контролируется. Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация контролируется. Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, находящегося сейчас в местах ключевых боевых действий.

Сырский доложил Зеленскому с фронта

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.

Он (Сырский — ред.) именно находится в ключевых местах боев — работает с бригадами, на боевых позициях. Пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, все еще пытающегося продвигаться.

Глава государства рассказал, что Украина усилила несколько направлений, в том числе Харьковское.

Зеленский уточнил, что многие воины из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.

Что известно о самых горячих направлениях фронта

  • На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери окупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.

  • На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.

  • На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку от Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздолевки.

  • На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло — до 21.

  • На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 9 вражеских атак. Противник сосредотачивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

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