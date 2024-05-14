Ситуация контролируется. Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, находящегося сейчас в местах ключевых боевых действий.
Сырский доложил Зеленскому с фронта
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.
Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, все еще пытающегося продвигаться.
Глава государства рассказал, что Украина усилила несколько направлений, в том числе Харьковское.
Зеленский уточнил, что многие воины из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.
Что известно о самых горячих направлениях фронта
На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери окупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.
На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.
На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку от Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздолевки.
На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло — до 21.
На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 9 вражеских атак. Противник сосредотачивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.
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