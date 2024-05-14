Ситуация контролируется. Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, находящегося сейчас в местах ключевых боевых действий.

Сырский доложил Зеленскому с фронта

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.

Он (Сырский — ред.) именно находится в ключевых местах боев — работает с бригадами, на боевых позициях. Пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, все еще пытающегося продвигаться.

Глава государства рассказал, что Украина усилила несколько направлений, в том числе Харьковское.

Зеленский уточнил, что многие воины из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.

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