Сырский раскрыл детали насчет зоны боевых действий на Харьковщине

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, армия РФ расширила зону активных боевых действий в Харьковской области почти на 70 км.
Российская армия пытается заставить ВСУ привлечь резерв в Харьковской области — Сырский
В связи с усложнением ситуации на востоке Украины несколько дней подряд Сырский работает в частях, ведущих боевые действия в Харьковской области.
Об этом он сообщил на официальной странице Главнокомандующего ВСУ в Facebook.
Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелка — Липке и на захвате Волчанск, с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления в тыл наших войск.
С этой целью противником была создана и значительно усилена оперативно-тактическая группировка войск противника Север, в состав которого вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов, отметил Сырский.
Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится.
При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков и наносить ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям.
Сырский отметил максимально эффективное использование преимущества ВСУ в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии.
Также Главнокомандующий ВСУ объехал и проверил все готовящиеся к обороне части на Сумском направлении. Но поблагодарил каждого и каждую из Сил обороны, харьковчан отдельно и всех граждан в целом за отвагу и стойкость.
Сырский доложил Зеленскому с фронта
По словам президента Украины Владимира Зеленского, 14 мая Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.
Он (Сырский — ред.) именно находится в ключевых местах боев — работает с бригадами, на боевых позициях. Пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая.
Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, все еще пытающегося продвигаться.
Зеленский уточнил, что многие воины из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.
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