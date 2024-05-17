Командування Сил оборони перекинуло в район Харкова резервні підрозділи з інших активних ділянок фронту, що послаблює лінію оборони вздовж фронту.
Яку небезпеку несе перекидання резервних підрозділів з інших районів фронту
Автори матеріалу зазначають, що ситуація для українських військових у напрямку Харкова залишається важкою.
Окупаційна армія РФ навіть на тлі численних втрат зберігає перевагу у кількості особового складу.
Що кажуть українські військові
Військовослужбовець на ім'я Віктор, який потрапив до шпиталю з пораненням, розповів, що разом із побратимами відбивав атаки росіян хвилю за хвилею.
При цьому українські військові заявляють про нестачу озброєння через тривалу затримку із схваленням Конгресом США додаткової допомоги Україні.
За їхніми словами, ЗСУ поступаються противнику не тільки числом, але й озброєнням.
За інформацією кореспондентів видання, в район Харкова було перекинуто підкріплення з інших ділянок фронту.
Зокрема, резервні підрозділи прибули з району Роботиного у Запорізькій області. де наразі також тривають важкі бої.
Це загрожує послабленням ліній оборони українських військових.
За словами бійців, витіснити всі російські сили, які зараз закріпилися в Харківській області, буде дуже нелегко.
На думку військового, цього сценарію можна було б уникнути за наявності краще підготовлених ліній оборони в цьому районі.
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