ЗСУ перекидають під Харків резерви з інших ділянок фронту — BBC
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ перекидають під Харків резерви з інших ділянок фронту — BBC

ЗСУ
Джерело:  BBC

Командування Сил оборони перекинуло в район Харкова резервні підрозділи з інших активних ділянок фронту, що послаблює лінію оборони вздовж фронту. 

Яку небезпеку несе перекидання резервних підрозділів з інших районів фронту

Ситуація динамічна, напружена, її важко передбачити. Завжди важко приєднуватися до чужої лінії оборони, бо немає необхідної взаємодії з іншими підрозділами, — заявив кореспонденту британського видання військовий ЗСУ на ім'я Андрій.

Автори матеріалу зазначають, що ситуація для українських військових у напрямку Харкова залишається важкою.

Окупаційна армія РФ навіть на тлі численних втрат зберігає перевагу у кількості особового складу.

Що кажуть українські військові

Військовослужбовець на ім'я Віктор, який потрапив до шпиталю з пораненням, розповів, що разом із побратимами відбивав атаки росіян хвилю за хвилею.

При цьому українські військові заявляють про нестачу озброєння через тривалу затримку із схваленням Конгресом США додаткової допомоги Україні.

За їхніми словами, ЗСУ поступаються противнику не тільки числом, але й озброєнням.

У росіян є все, що вони хочуть, а нам нічим воювати. Але ми робимо, що можемо, — підкреслює Віктор.

За інформацією кореспондентів видання, в район Харкова було перекинуто підкріплення з інших ділянок фронту.

Зокрема, резервні підрозділи прибули з району Роботиного у Запорізькій області. де наразі також тривають важкі бої.

Це загрожує послабленням ліній оборони українських військових.

Кинуті на підкріплення українські сили допомагають відбити триваючі атаки росіян. Але якою ціною це обходиться для інших ділянок фронту, що розтягнувся майже на 1 тис 300 км? — зазначають автори матеріалу.

За словами бійців, витіснити всі російські сили, які зараз закріпилися в Харківській області, буде дуже нелегко.

Ми втрачаємо Вовчанськ. І ми також втрачаємо села навколо Вовчанська, — заявляє командир артилерійської батареї Михайло.

На думку військового, цього сценарію можна було б уникнути за наявності краще підготовлених ліній оборони в цьому районі.

Ми могли використати колоди та бетон для будівництва оборони. Тепер доведеться використовувати снаряди і людей, щоб повернути цю землю, — підкреслює військовий.

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