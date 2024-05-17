За словами президента Володимира Зеленського, наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині є переважно спробою послабити позиції українських військових вздовж всієї лінії фронту.

Зеленський про цілі наступу окупаційної армії РФ на Харківщині

Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду — пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною, — зазначив Зеленський. Поширити

Президент підкреслив, що наразі завданням українських військових є протидія спробам російських окупантів розширити зону ведення бойових дій та не дати загарбникам зламати лінію оборони.

Чому Україна виявилась неготовою до наступу армії РФ на Харківщині

У матеріалі видання The Washington Post зазначається, що очікуваний наступ окупаційної армії РФ всеодно застав українських військових у прикордонних районах зненацька.

Зокрема, за словами бійці 125-тої бригади терооборони, які прикривали кордон на Харківщині, 10 травня у перший день наступу окупаційної армії РФ в них через роботу ворожих РЕБ перестала працювати відеотрансляція з дронів, якими вони проводили розвідку.

Також росіянам вдалося заглушити пристрої супутникового інтернету Starlink — вперше за весь час повномасштабної війни.

Автори матеріалу також зазначають, що на ситуацію вплинули затримки західних партнерів із поставками озброєнь Україні.

Через це підрозділи біля кордону відчували дефіцит снарядів і не могли адекватно вести вогонь по росіянах.

Відсутність потужних укріплень та нестача особового складу у лавах ЗСУ також сприяли просуванню кремлівських загарбників.

Командувач бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболенський розповів, що російські війська штурмують українські позиції на Харківщині за тактикою, подібною до бахмутської. Але окупанти вдосконалили її.

Тепер росіяни атакують вдвічі більшими піхотними групами — по 15 бійців в кожній.

Раніше вони ходили і розтягувалися по три людини і робили невеликі напади. Зараз вони роблять великі успіхи. По двадцять чоловік намагаються вбігти, пробують кидати гранати, — підкреслює Оболенський. Поширити

Окрім цього на бойові дії також вплинуло використання російськими окупантами важких керованих авіабомб.

командир розвідувального підрозділу "Хартії" із позивним "Навігатор" розповів, що російські військові злочинці скидають по бомбі кожні 15-20 хвилин.

На відміну від ракет ці бомби не можливо збити за допомогою засобів ППО.

Часті авіаудари означають, що українські сили повинні постійно змінювати свої позиції щонайменше на 300 метрів, іноді кілька разів на день.

Щойно росіяни помічають позиції українців, туди обов’язково починають летіти бомби.

А перед ударом у небі ще й з’являється російський безпілотник із засобами радіоелектронної боротьби, який порушує зв'язок.