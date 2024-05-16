Президент Володимир Зеленський ветував ухвалений Радою законопроєкт щодо права звільнювати з роботи у разі підозри у колабораціонізмі.

Чому Зеленський наклав вето на законопроєкт про звільнення з роботи у разі підозри у колабораціонізмі

Зазначається, що глава держави ветував законопроєкт та додав до нього власні пропозиції.

Наразі законопроєкт із президентськими правками вже відправлений на розгляд профільного парламентського комітету.

Що відомо про законопроєкт щодо звільнення з роботи через колабораціонізм

За словами нардепа, члена парламентського комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів Тараса Тарасенка, ухвалений Радою законопроєкт №7731 дає роботодавцям додаткові підстави для звільнення працівників з підприємств критичної інфраструктури у разі підозри у колабораціонізмі.

В умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства, особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури. В ухваленому законопроєкті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству або країні, — зазначив Тарасенко. Поширити

Зі свого боку нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що через випадки колабораціонізму на підприємствах критичної інфраструктури законопроєктом пропонувалось надати роботодавцям право розривати договір із працівниками у разі наявності відповідного судового рішення щодо здійснення колабораційної діяльності.

При цьому це не стосувалося випадків, коли обвинувачений звільнявся від відбування покарання з випробувальним терміном.

Також законопроєктом пропонувалося запровадити обов'язкове встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Йшлося про те, що працівники повинні були надавати інформацію про наявні в них зв'язки з фізичними особами, місце постійного проживання яких розташоване на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України.