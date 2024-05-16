Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Радой законопроект о праве увольнять с работы в случае подозрения в коллаборационизме.
Почему Зеленский наложил вето на законопроект об увольнении с работы в случае подозрения в коллаборационизме
Отмечается, что глава государства ветировал законопроект и добавил к нему свои предложения.
Законопроект с президентскими правками уже отправлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.
Что известно о законопроекте по увольнению с работы через коллаборационизм
По словам нардепа, члена парламентского комитета по вопросам социальной политики и прав ветеранов Тараса Тарасенко, принятый Радой законопроект №7731 дает работодателям дополнительные основания для увольнения работников с предприятий критической инфраструктуры в случае подозрения в коллаборационизме.
Со своей стороны нардеп Алексей Гончаренко отметил, что из-за случаев коллаборационизма на предприятиях критической инфраструктуры законопроектом предлагалось предоставить работодателям право расторгать договор с работниками в случае наличия соответствующего судебного решения по осуществлению коллаборационной деятельности.
При этом это не относилось к случаям, когда обвиняемый освобождался от отбывания наказания с испытательным сроком.
Также законопроектом предлагалось ввести обязательное установление правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Речь шла о том, что работники должны были предоставлять информацию об имеющихся у них связях с физическими лицами, место постоянного проживания которых расположено на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины.
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