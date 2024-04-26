Увольнение работника за коллаборационизм. О чем говорится в проекте закона №7731
Категория
Украина
Дата публикации

Увольнение работника за коллаборационизм. О чем говорится в проекте закона №7731

Верховная Рада Украины
Трудовая книжка
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Накануне Верховная Рада Украины во втором чтении и целом законопроект №7731 о дополнительных основаниях для расторжения работодателем трудового договора.

О чем говорится в законопроекте №7731

На сайте Верховной Рады сообщают, что законопроект №7731 ограничивает предприятия критической инфраструктуры от влияния лиц, работающих на Россию.

Закон делает невозможным работу коллаборантов на:

  • предприятиях/учреждениях/организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины

  • на объектах критической инфраструктуры, в частности, атомных электростанциях.

Также законопроект ввел в действующее законодательство понятие «правил поведения на предприятии, в учреждении, организации» как дополнительной составляющей правил внутреннего трудового распорядка.

Соответствующие правила поведения должны содержать положения, в частности:

  • предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (нахождения, регистрации) которых находится на территории РФ или временно оккупированной территории Украины;

  • обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.

Установление правил поведения обязательно на предприятиях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и объектах или операторах критической инфраструктуры.

Когда работодатель может расторгнуть договор с работником

По действующему законодательству, работодатель может расторгнуть договор с работником, в частности, из-за вступления в силу приговора суда о лишении свободы или иного наказания, что исключает возможность продолжения работы.

Верховная Рада свои решения добавила к этой норме уточнения — расторжение возможно также при условии приговора, который привел «к утрате доверия работодателя» к работнику.

Также Рада предоставила работодателям право расторгнуть трудовой договор с лицом, в случае если:

  • законной силы вступил в приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ нацбезопасности Украины;

  • работник не выполняет правила поведения на предприятии, в учреждении, организации.

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