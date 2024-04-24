Рада приняла закон об увеличении численности пограничников в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Рада приняла закон об увеличении численности пограничников в Украине

пограничник
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Источник:  Ярослав Железняк

Рада приняла закон об увеличении численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих.

В Украине увеличат численность пограничников

Верховная Рада проголосовала в целом за правительственный законопроект №11091 об увеличении численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что документ поддержали 327 парламентариев.

Таким образом, общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины возрастет до 75 тысяч человек, в том числе до 67 тысяч военнослужащих.

Что известно о законопроекте об увеличении количества пограничников

Кабинет министров подал законопроект в марте.

Как заявил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, он связан с крайней необходимостью формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе Сил обороны и обеспечения готовности Госпогранслужбы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах.

По его словам, также увеличение связано с адекватным реагированием имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о планах увеличить количество пограничных войск.

Будем увеличивать численность пограничных войск — и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны, — отметил Владимир Зеленский.

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