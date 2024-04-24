Рада ухвалила закон про збільшення чисельності прикордонників в Україні

Рада ухвалила закон про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців.

В Україні збільшать чисельність прикордонників

Верховна Рада проголосувала в цілому за урядовий законопроєкт № 11091 про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців.

Народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк повідомив, що документ підтримали 327 парламентарів.

Таким чином, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України зросте до 75 тисяч людей, зокрема до 67 тисяч військовослужбовців.

Що відомо про законопроєкт про збільшення кількості прикордонників

Кабінет міністрів подав законопроект у березні.

Як заявив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, він пов'язаний з нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних кордонах.

За його словами, також збільшення пов'язане з адекватним реагуванням наявними силами і засобами Держприкордонслужби на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про плани збільшити кількість прикордонних військ.