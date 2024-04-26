Звільнення працівника за колабораціонізм. Про що йдеться в проєкті закону №7731
Категорія
Україна
Дата публікації

Звільнення працівника за колабораціонізм. Про що йдеться в проєкті закону №7731

Верховна Рада України
Трудова книжка

Напередодні Верховна Рада України у другому читанні та в цілому законопроєкт №7731 про додаткові підстави для розірвання роботодавцем трудового договору.

Про що йдеться в законопроєкті №7731

На сайті Верховної Ради повідомляють, що законопроект №7731 убезпечує підприємства критичної інфраструктури від впливу осіб, які працюють на Росію.

Закон унеможливлює роботу колаборантів на:

  • підприємствах/установах/організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України

  • на об’єктах критичної інфраструктури, якими є, зокрема, атомні електростанції.

Також законопроєкт увів у чинне законодавство поняття «правил поведінки на підприємстві, в установі, організації» як додаткової складової правил внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

  • надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території РФ або тимчасово окупованій території України;

  • зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

Встановлення правил поведінки є обов’язковим на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та об’єктах чи операторах критичної інфраструктури.

Коли роботодавець може розірвати договір з працівником

За чинним законодавством, роботодавець може розірвати договір з працівником, зокрема, через набрання сили вироком суду про позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження роботи.

Верховна Рада свої рішенням додала до цієї норми уточнення — розірвання можливе також за умови вироку, який призвів «до втрати довіри роботодавця» до працівника.

Також Рада надала роботодавцям право розірвати трудовий договір з особою, у разі якщо:

  • законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ нацбезпеки України;

  • працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

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