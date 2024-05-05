Во временно оккупированном Россией Бердянске в Запорожской области была взорвана машина коллаборанта – работника оккупационной колонии.

В Бердянске ликвидировали коллаборанта

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 5 мая был ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии.

По версии следствия окупантов, сегодня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии, где он сработал. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Андрющенко отмечает, что коллаборант был ликвидирован членами Движения Сопротивления.

Российский Следком не называет имени ликвидированного коллаборанта.

Ликвидация коллаборантов в Бердянске

6 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Был ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном городе.

10 февраля в Бердянске ликвидировали местного предпринимателя-коллаборанта Александра Галия, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

До полномасштабной войны Галий занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий и после оккупации Бердянска несколько изменил свою деятельность — помогал россиянам прибирать в руки бизнес и имущество бердянцев, параллельно докладывая оккупационным властям об украинских патриотах, — сообщала Бердянская МВА. Поделиться

23 октября 2023 года в городе взорвали авто, где находились четверо работников российской спецслужбы. Среди них — военный преступник, издевавшийся над местным населением.