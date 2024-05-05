В оккупированном Бердянске взорвали авто с коллаборантом, работавшим в колонии — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированном Бердянске взорвали авто с коллаборантом, работавшим в колонии — видео

Бердянск
Read in English
Читати українською
Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Россией Бердянске в Запорожской области была взорвана машина коллаборанта – работника оккупационной колонии.

В Бердянске ликвидировали коллаборанта

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 5 мая был ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии.

По версии следствия окупантов, сегодня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии, где он сработал. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Андрющенко отмечает, что коллаборант был ликвидирован членами Движения Сопротивления.

Российский Следком не называет имени ликвидированного коллаборанта.

Ликвидация коллаборантов в Бердянске

6 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Был ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном городе.

10 февраля в Бердянске ликвидировали местного предпринимателя-коллаборанта Александра Галия, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

До полномасштабной войны Галий занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий и после оккупации Бердянска несколько изменил свою деятельность — помогал россиянам прибирать в руки бизнес и имущество бердянцев, параллельно докладывая оккупационным властям об украинских патриотах, — сообщала Бердянская МВА.

23 октября 2023 года в городе взорвали авто, где находились четверо работников российской спецслужбы. Среди них — военный преступник, издевавшийся над местным населением.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Бердянске ликвидировали местного коллаборанта Галия
Коллаборант
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На оккупированной Луганщине взорвали автомобиль с коллаборантом Чайкой
Подрыв авто
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Контрразведка СБУ задержала 9 коллаборантов в Херсонской области
СБУ
Задержание предателей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?