В окупованому Бердянську підірвали авто з колаборантом, який працював у колонії — відео

В тимчасово окупованому Росією Бердянську в Запорізькій області було підірвано машину колаборанта – працівника окупаційної колонії.

У Бердянську ліквідували колаборанта

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 5 травня було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії.

За версією слідства окупантів, сьогодні невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії, де він спрацював. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Андрющенко зазначає, що колаборанта ліквідували члени Руху Опору.

Російський Слідком не називає імені ліквідованого колаборанта.

Ліквідація колаборантів у Бердянську

6 березня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Було ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому місті.

10 лютого у Бердянську ліквідували місцевого підприємця-колаборанта Олександра Галія, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

До повномасштабної війни Галій займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів, та після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність — допомагав росіянам прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів, — повідомляла Бердянська МВА. Поширити

23 жовтня 2023 року у місті підірвали авто, де перебували четверо працівників російської спецслужби. Серед них — воєнний злочинець, який знущався над місцевим населенням.