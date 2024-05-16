Під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском президент Володимир Зеленський попередив, що злочинна армія РФ націлилась на газову інфраструктуру на заході України.

Армія РФ атакує газову інфраструктуру на заході України

Одна із цілей РФ зараз — газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти, — підкреслив Зеленський. Поширити

Глава держави зазначив, що для захисту об’єктів критичної газової інфраструктури Україні потрібні додаткові засоби ППО.

Він також додав, що Україна та Польща доручили відповідним командам терміново почати працювати над угодою щодо гарантій безпеки.

Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна, — підкреслив Зеленський. Поширити

Що відомо про проведення Зеленським Ставки на Харківщині

16 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Харкові.

Зазначається, що президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ «Харків» Михайла Драпатого щодо оперативної ситуації на фронті.

Зокрема, обговорювалась поточна ситуація в районі Липців та Вовчанська.

Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним — підрозділи посилюють, — зазначається у публікації на сайті президента. Поширити

Керівники ГУР Кирило Буданов та СЗР Олег Іващенко доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ Василь Малюк — щодо контрдиверсійних заходів.

Визначено план подальших дій — і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Президент також заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних і прифронтових регіонів щодо поточної ситуації, основних ризиків, ключових потреб і дав відповідні доручення.