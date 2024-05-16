В ходе телефонного разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском президент Владимир Зеленский предупредил, что преступная армия РФ нацелилась на газовую инфраструктуру на западе Украины.
Армия РФ атакует газовую инфраструктуру на западе Украины
Глава государства отметил, что для защиты объектов критической газовой инфраструктуры Украине нужны дополнительные средства ПВО.
Он также добавил, что Украина и Польша поручили соответствующим командам срочно начать работу над соглашением по гарантиям безопасности.
Что известно о проведении Зеленским Ставки в Харьковской области
16 мая президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в Харькове.
Отмечается, что президент заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТУ «Харьков» Михаила Драпатого по оперативной ситуации на фронте.
В частности, обсуждалась текущая ситуация в Липцах и Волчанске.
Руководители ГУР Кирилл Буданов и СВР Олег Иващенко доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ Василий Малюк — о контрдиверсионных мерах.
Определен план дальнейших действий — и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.
Президент также заслушал доклады руководителей областных властей из других приграничных и прифронтовых регионов относительно текущей ситуации, основных рисков, ключевых потребностей и дал соответствующие поручения.
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