В ходе телефонного разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском президент Владимир Зеленский предупредил, что преступная армия РФ нацелилась на газовую инфраструктуру на западе Украины.

Армия РФ атакует газовую инфраструктуру на западе Украины

Одна из целей РФ сейчас — газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Глава государства отметил, что для защиты объектов критической газовой инфраструктуры Украине нужны дополнительные средства ПВО.

Он также добавил, что Украина и Польша поручили соответствующим командам срочно начать работу над соглашением по гарантиям безопасности.

Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что известно о проведении Зеленским Ставки в Харьковской области

16 мая президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в Харькове.

Отмечается, что президент заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТУ «Харьков» Михаила Драпатого по оперативной ситуации на фронте.

В частности, обсуждалась текущая ситуация в Липцах и Волчанске.

На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным — подразделения усиливают, — отмечается в публикации на сайте президента. Поделиться

Руководители ГУР Кирилл Буданов и СВР Олег Иващенко доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ Василий Малюк — о контрдиверсионных мерах.

Определен план дальнейших действий — и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Президент также заслушал доклады руководителей областных властей из других приграничных и прифронтовых регионов относительно текущей ситуации, основных рисков, ключевых потребностей и дал соответствующие поручения.