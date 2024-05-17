По словам президента Владимира Зеленского, наступление оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области является преимущественно попыткой ослабить позиции украинских военных вдоль всей линии фронта.

Зеленский о целях наступления оккупационной армии РФ в Харьковской области

Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и в то же время попытки укрепить его пропаганду — пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, что это именно она определяет, что будет дальше с войной, — отметил Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что задачей украинских военных является противодействие попыткам российских оккупантов расширить зону ведения боевых действий и не дать захватчикам сломать линию обороны.

Почему Украина оказалась неготова к наступлению армии РФ на Харьковщине

В материале издания The Washington Post отмечается, что ожидаемое наступление оккупационной армии РФ все равно застало украинских военных в приграничных районах врасплох.

В частности, по словам бойцы 125-й бригады террообороны, прикрывавших границу на Харьковщине, 10 мая в первый день наступления оккупационной армии РФ у них из-за работы враждебных РЭБ перестала работать видеотрансляция из дронов, которыми они проводили разведку.

Также россиянам удалось заглушить устройства спутникового интернета Starlink — впервые за все время полномасштабной войны.

Авторы материала также отмечают, что на ситуацию повлияли задержки западных партнеров по поставкам вооружений Украине.

Поэтому подразделения у границы испытывали дефицит снарядов и не могли адекватно вести огонь по россиянам.

Отсутствие мощных укреплений и недостаток личного состава в рядах ВСУ также способствовали продвижению кремлевских захватчиков.

Командующий бригадой Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский рассказал, что российские войска штурмуют украинские позиции в Харьковской области по тактике, подобной бахмутской. Но оккупанты усовершенствовали ее.

Теперь россияне атакуют вдвое большими пехотными группами — по 15 бойцов в каждой.

Раньше они ходили и растягивались по три человека и совершали небольшие приступы. Сейчас они делают большие успехи. По двадцать человек пытаются вбежать, пытаются бросать гранаты, — подчеркивает Оболенский. Поделиться

Кроме того, на боевые действия также повлияло использование российскими оккупантами тяжелых управляемых авиабомб.

командир разведывательного подразделения "Хартии" с позывным "Навигатор" рассказал, что российские военные преступники сбрасывают по бомбе каждые 15-20 минут.

В отличие от ракет эти бомбы невозможно сбить с помощью средств ПВО.

Частые авиаудары означают, что украинские силы должны постоянно менять свои позиции как минимум на 300 метров, иногда несколько раз в день.

Как только россияне замечают позиции украинцев, туда обязательно начинают лететь бомбы.

А перед ударом в небе еще появляется российский беспилотник со средствами радиоэлектронной борьбы, который нарушает связь.