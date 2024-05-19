Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне активных обстрелов Россией Харькова заявил, что две системы ПВО Patriot в городе принципиально изменили ситуацию.

Зеленский выступил с заявлением об обороне Харькова

Мир может остановить российский террор — и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два "Петриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российскому террору, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Президент поблагодарил всех лидеров и государств, которые действуют действительно решительно, чтобы приблизить справедливое завершение войны и ответственность террористов.

Он напомнил, что только сегодня, 19 мая, и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять погибли. Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв российского террора.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Харьковщине

По информации правоохранителей Харьковской области, преступная армия РФ нанесла удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая.

Отмечается, что в результате вражеского удара погибли пять человек и по меньшей мере 16 получили ранения.

19 мая около 11:00 в полицию поступило сообщение об обстреле села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины Харьковской области. По адресу прибыли полицейские и медики. Уже через 20 минут враг снова ударил по той же улице, — подчеркивается в сообщении правоохранителей. Поделиться

Отмечается, что пострадал 8-летний ребенок.

Также среди пострадавших сотрудник полиции и фельдшер скорой помощи, которые попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

Погиб также местный житель, который в 100 метрах от базы отдыха ловил рыбу.

Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии. Ведутся поисково-спасательные работы.

Также в полиции сообщили, что одна из погибших — женщина на 7 месяце беременности.

Также отмечается, что предварительно установлено, что удары были нанесены ракетами "Искандер-М".