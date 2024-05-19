Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне активных обстрелов Россией Харькова заявил, что две системы ПВО Patriot в городе принципиально изменили ситуацию.
Зеленский выступил с заявлением об обороне Харькова
Президент поблагодарил всех лидеров и государств, которые действуют действительно решительно, чтобы приблизить справедливое завершение войны и ответственность террористов.
Он напомнил, что только сегодня, 19 мая, и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять погибли. Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв российского террора.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Харьковщине
По информации правоохранителей Харьковской области, преступная армия РФ нанесла удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая.
Отмечается, что в результате вражеского удара погибли пять человек и по меньшей мере 16 получили ранения.
Отмечается, что пострадал 8-летний ребенок.
Также среди пострадавших сотрудник полиции и фельдшер скорой помощи, которые попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.
Погиб также местный житель, который в 100 метрах от базы отдыха ловил рыбу.
Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии. Ведутся поисково-спасательные работы.
Также в полиции сообщили, что одна из погибших — женщина на 7 месяце беременности.
Также отмечается, что предварительно установлено, что удары были нанесены ракетами "Искандер-М".
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