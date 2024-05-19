Президент Владимир Зеленский отметил, что оккупационная армия РФ не достигает поставленных целей собственного наступления в Харьковской области.

Армия РФ не достигает поставленных задач во время наступления на Харьковщине

Сегодня, как и каждый день, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий — всей линии защиты. Был доклад главкома генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах. Результаты этих дней — всего недели — у нас более крепкие позиции в Харьковской области, — отметил глава государства. Поделиться

Президент подчеркнул, что в настоящее время украинские военные эффективно уничтожают российских оккупантов на ключевых направлениях, в частности, в Донецкой области, в районе Временного Яра.

Собственно, оккупант не достигает своей задачи растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой областей, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что говорят в Генштабе

По информации Генштаба, с начала этих суток украинские военные уже 105 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В Харьковской области в течение суток украинскими военными отбиты 11 вражеских атак.

В настоящее время продолжается отражение четырех из них.

В течение недели оккупационная армия РФ потеряла в результате боевых действий в Харьковской области 1 тыс 572 захватчика и 263 единицы вооружения и военной техники.

Среди потерь в Харьковской области:

8 танков,

13 бронемашин,

12 артсистем,

система ПВО,

75 БпЛА,

66 ед автомобильной техники,

12 ед спецтехники,

Отмечается, что украинскими военными повреждены 9 вражеских танков, 11 бронемашин, 21 артсистема, 32 единицы автомобильной техники и 3 единицы спецтехники.

В районе Купянска отражены 10 вражеских атак вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово и Стельмаховка.

В настоящее время идет отражение еще двух из них.

На Донетчине отражены 22 вражеских атаки в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки.

В настоящее время продолжается еще одно боестолкновение.

В районе Покровска российские оккупанты в течение суток 25 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ.

Семь столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются.

На Краматорском и Приднепровском направлениях к вечеру интенсивность вражеских атак несколько снизилась. На каждом из направлений еще продолжается по одному боеприкосновению.

В других направлениях без существенных изменений.