Президент Владимир Зеленский отметил, что оккупационная армия РФ не достигает поставленных целей собственного наступления в Харьковской области.
Армия РФ не достигает поставленных задач во время наступления на Харьковщине
Президент подчеркнул, что в настоящее время украинские военные эффективно уничтожают российских оккупантов на ключевых направлениях, в частности, в Донецкой области, в районе Временного Яра.
Что говорят в Генштабе
По информации Генштаба, с начала этих суток украинские военные уже 105 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
В Харьковской области в течение суток украинскими военными отбиты 11 вражеских атак.
В настоящее время продолжается отражение четырех из них.
В течение недели оккупационная армия РФ потеряла в результате боевых действий в Харьковской области 1 тыс 572 захватчика и 263 единицы вооружения и военной техники.
Среди потерь в Харьковской области:
8 танков,
13 бронемашин,
12 артсистем,
система ПВО,
75 БпЛА,
66 ед автомобильной техники,
12 ед спецтехники,
Отмечается, что украинскими военными повреждены 9 вражеских танков, 11 бронемашин, 21 артсистема, 32 единицы автомобильной техники и 3 единицы спецтехники.
В районе Купянска отражены 10 вражеских атак вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово и Стельмаховка.
В настоящее время идет отражение еще двух из них.
На Донетчине отражены 22 вражеских атаки в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки.
В настоящее время продолжается еще одно боестолкновение.
В районе Покровска российские оккупанты в течение суток 25 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ.
Семь столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются.
На Краматорском и Приднепровском направлениях к вечеру интенсивность вражеских атак несколько снизилась. На каждом из направлений еще продолжается по одному боеприкосновению.
В других направлениях без существенных изменений.
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